Жители дома в пригороде Владивостока молят о помощи

В доме барачного типа прорвало трубу. В «Теплоэнерго», куда люди позвонили в первую очередь, отправили в управляющую компанию. Вполне логично, пишет dps_vl125, только УК в бараке нет и в помине. Жители утверждают, что внутри строения жить невозможно — оно попросту рассыпается.

Данный вопрос горожане пытаются решить уже не первый год, но толку нет. Дом поставлен в резерв на капитальный ремонт, но по словам жильцов, в этом нет смысла — его износ еще в 2008 году был больше 65%.