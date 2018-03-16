Жители дома в пригороде Владивостока молят о помощи
Жильцы дома номер 15 по улице Мусоргского в пригороде Владивостока отчаялись достучаться до городских служб, сообщает DEITA. RU.
Жильцы дома номер 15 по улице Мусоргского в пригороде Владивостока отчаялись достучаться до городских служб, сообщает DEITA. RU.
В доме барачного типа прорвало трубу. В «Теплоэнерго», куда люди позвонили в первую очередь, отправили в управляющую компанию. Вполне логично, пишет dps_vl125, только УК в бараке нет и в помине. Жители утверждают, что внутри строения жить невозможно — оно попросту рассыпается.
Данный вопрос горожане пытаются решить уже не первый год, но толку нет. Дом поставлен в резерв на капитальный ремонт, но по словам жильцов, в этом нет смысла — его износ еще в 2008 году был больше 65%.
Таисия Масина.
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