Родственники жертв авиакатастрофы в Ростове-на-Дону подали в суд иск к Flydubai и Boeing

«15 марта 2018 года в один из районных судов
В ноябре 2017 года Всеволод Сазонов сообщал ТАСС, что родственники нескольких жертв катастрофы подали в суд ОАЭ иск о взыскании компенсаций с авиакомпании Flydubai, он принят к рассмотрению. По словам Сазонова, ни Flydubai, ни страховая компания до сих пор не предложили «ни одного законного возмещения» родственникам, несмотря на то, что, по имеющимся данным, «самолет был застрахован на несколько сотен миллионов долларов» — большинству семей «были заплачены компенсации, не превышающие $10−20 тысяч».
Тогда же в
Как сообщил адвокат, слушание по делу в суде Объединенных Арабских Эмиратов продолжается до сих пор.
«Официального заключения о том, что имеется вина перевозчика (авиакомпании Flydubai) нет, есть промежуточный отчет (предварительная справка) по результатам расследования авиационного происшествия Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Вопрос виновности перевозчика важен, поскольку есть Международная конвенция (Монреальская конвенция), согласно нормам которой в случае установления вины перевозчика сумма компенсаций не ограничена. Поэтому в настоящее время стоит вопрос проведения экспертизы на предмет установления вины перевозчика», — пояснил он.
Об авиакатастрофе
Самолет Boeing 737−800 авиакомпании Flydubai 19 марта 2016 года завершал регулярный пассажирский рейс из Дубая в
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