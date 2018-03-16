В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американское командование сообщил, что военный вертолет США разбился на западе Ирака рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек.
По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит, сообщал телеканал.
«Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование», — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.