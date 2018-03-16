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02:06 (мск), источник: РИА Новости

В Ираке потерпел крушение американский военный вертолет

ВАШИНГТОН, 16 мар — РИА Новости. Коалиция США по борьбе с группировкой «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая организация) подтвердила крушение американского воздушного судна на западе Ирака.

Источник: Reuters

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американское командование сообщил, что военный вертолет США разбился на западе Ирака рядом с сирийской границей, на его борту находилось семь человек.

По предварительным данным, вертолет типа HH-60 Black Hawk не был сбит, сообщал телеканал.

«Американское военное воздушное судно потерпело крушение в западном Ираке с американскими военнослужащими на борту. Спасательные команды следуют к месту падения. Для установления причины инцидента будет начато расследование», — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

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