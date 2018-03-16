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03:18 (мск), источник: ДЕЙТА

Богатого улова и имущества лишились приморские ныряльщики

Жители Находки, ныряя в районе бухты Шепалово, не подозревали, что это повлечет за собой настолько серьезные последствия, сообщает DEITA. RU.

По информации пресс-службы УТ МВД по ДФО, находкинцы выловили около двух тысяч особей гребешка на общую сумму 80 тысяч рублей.

Однако, радоваться ныряльщикам долго не пришлось — с богатым уловом их задержали сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли незаконно добытые биоресурсы, а также лодку с мотором и орудия незаконного лова.

По данному факту возбудили уголовное дело, которое в настоящее время направлено в суд.

Таисия Масина.

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