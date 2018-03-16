Дорожный хулиган взят под арест во Владивостоке
В краевой столице мужчина на автомобиле пытался помешать перевозке осужденного.
В краевой столице мужчина на автомобиле пытался помешать перевозке осужденного.
В полицию Владивостока поступило сообщение о том, что в районе улицы Некрасовская водитель автомобиля Honda Stream препятствует проезду полицейской автомашины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Установлено, что конвойный наряд осуществлял перевозку осужденного на автомобиле с включенными проблесковыми маячками. На улице Некрасовская спецавтомобилю перегородила проезд иномарка Honda Stream. Водитель автомобиля пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции.
Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении 27-летнего жителя краевого центра составлен протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).
Решением суда Первореченского района Владивостока правонарушитель привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 7 суток.
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