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03:31 (мск), источник: VLADNEWS

Дорожный хулиган взят под арест во Владивостоке

В краевой столице мужчина на автомобиле пытался помешать перевозке осужденного.

Источник: VLADNEWS

В полицию Владивостока поступило сообщение о том, что в районе улицы Некрасовская водитель автомобиля Honda Stream препятствует проезду полицейской автомашины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Владивостока.

Установлено, что конвойный наряд осуществлял перевозку осужденного на автомобиле с включенными проблесковыми маячками. На улице Некрасовская спецавтомобилю перегородила проезд иномарка Honda Stream. Водитель автомобиля пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками полиции.

Мужчина задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении 27-летнего жителя краевого центра составлен протокол по части 2 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка).

Решением суда Первореченского района Владивостока правонарушитель привлечен к ответственности в виде административного ареста сроком на 7 суток.

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