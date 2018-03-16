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03:42 (мск), источник: Восток Медиа

Вертолёт доставил в больницы Хабаровска малыша и пенсионерку

В дальневосточную столицу доставили вертолётом пятимесячного малыша и пожилую женщину, которым потребовалась срочная медицинская помощь. Жителей Николаевска-на-Амуре транспортировали в медицинские учреждения Хабаровска.

Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 15 марта в 16:36 по местному времени прибыл в Николаевск-на-Амуре для транспортировки пациентов в краевой центр. В 21:17 борт приземлился в Хабаровске. Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала пенсионерку и малыша в местные больницы. Во время полёта состояние жителей Николаевска не ухудшилось. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, всего к выполнению санитарного рейса привлекалось семь человек, в том числе экипаж вертолёта в составе троих человек.

РИА «Восток-Медиа» писало, что борт отправился за ребёнком и пожилой женщиной после того, как поступила заявка от Хабаровского территориального центра медицины катастроф. Утром 15 марта спасателям сообщили, что в Николаевске-на-Амуре двум жителям необходима срочная медицинская помощь. Сотрудники ведомства незамедлительно организовали работы по экстренной транспортировке пятимесячного ребенка и пожилой женщины в больницы Хабаровска.

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