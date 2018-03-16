Вертолёт доставил в больницы Хабаровска малыша и пенсионерку
В дальневосточную столицу доставили вертолётом пятимесячного малыша и пожилую женщину, которым потребовалась срочная медицинская помощь. Жителей
В дальневосточную столицу доставили вертолётом пятимесячного малыша и пожилую женщину, которым потребовалась срочная медицинская помощь. Жителей
Вертолёт Ми-8 Хабаровского
РИА «Восток-Медиа» писало, что борт отправился за ребёнком и пожилой женщиной после того, как поступила заявка от Хабаровского территориального центра медицины катастроф. Утром 15 марта спасателям сообщили, что в
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