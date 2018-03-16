Вертолёт доставил в больницы Хабаровска малыша и пенсионерку

Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 15 марта в 16:36 по местному времени прибыл в Николаевск-на-Амуре для транспортировки пациентов в краевой центр. В 21:17 борт приземлился в Хабаровске. Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала пенсионерку и малыша в местные больницы. Во время полёта состояние жителей Николаевска не ухудшилось. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, всего к выполнению санитарного рейса привлекалось семь человек, в том числе экипаж вертолёта в составе троих человек.