ДТП на Молодёжной во Владивостоке сковало движение

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На проспекте 100-летия Владивостока произошла авария, в районе Молодёжной движение сильно затруднено. Очевидцы поделились видеокадрами с места происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС контроль» в социальной сети Instagram.

Возле остановки «Молодёжная» на проспекте 100-летия Владивостока микроавтобус въехал в городской автобус, следующий по маршруту № 23. У автомобиля полностью разбита передняя часть.