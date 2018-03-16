ДТП на Молодёжной во Владивостоке сковало движение
В пассажирский автобус въехал автомобиль (видео).
В пассажирский автобус въехал автомобиль (видео).
На проспекте 100-летия Владивостока произошла авария, в районе Молодёжной движение сильно затруднено. Очевидцы поделились видеокадрами с места происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на группу «ДПС контроль» в социальной сети Instagram.
Возле остановки «Молодёжная» на проспекте 100-летия Владивостока микроавтобус въехал в городской автобус, следующий по маршруту № 23. У автомобиля полностью разбита передняя часть.
В районе аварии образовалась пробка. Автомобили движутся со скоростью 10 км/ч в сторону остановки «Столетие» и 5 км/ч в сторону Некрасовского проспекта.
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