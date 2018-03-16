Девочка сообщила о «заложенной бомбе» в здании школы Комсомольска-на-Амуре

В дежурную часть полиции Комсомольска позвонил неизвестный и заявил, что в средней школе села Хурба находится опасный предмет. Информацию немедленно передали правоохранительным органам Комсомольского района, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

На место экстренно приехали службы спасения: скорая помощь, пожарные и полиция. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание — взрывного устройства не нашли. Они установили, что в дежурную часть позвонила 15-летняя учащаяся школы.

Следствие возбудило уголовное дело о заведомо ложном акте терроризма.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за ложного сообщения в Комсомольске эвакуировали 50 человек. Происшествие случилось в понедельник 12 марта. Местный житель объяснил, что сделал ложное сообщение из хулиганских побуждений.