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03:50 (мск), источник: Восток Медиа

Девочка сообщила о «заложенной бомбе» в здании школы Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре 15-летняя школьница сообщила полиции, что в образовательном учреждении «заложена бомба». Экстренные службы прибыли на место и не нашли признаков опасности. Стражи порядка задержали подозреваемую, следствие возбудило уголовное дело.

В дежурную часть полиции Комсомольска позвонил неизвестный и заявил, что в средней школе села Хурба находится опасный предмет. Информацию немедленно передали правоохранительным органам Комсомольского района, сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

На место экстренно приехали службы спасения: скорая помощь, пожарные и полиция. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание — взрывного устройства не нашли. Они установили, что в дежурную часть позвонила 15-летняя учащаяся школы.

Следствие возбудило уголовное дело о заведомо ложном акте терроризма.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», из-за ложного сообщения в Комсомольске эвакуировали 50 человек. Происшествие случилось в понедельник 12 марта. Местный житель объяснил, что сделал ложное сообщение из хулиганских побуждений.

Массовые угрозы «минирования» произошли в краевой столице в сентябре и декабре прошлого года. Осенью из-за ложных сообщений эвакуировали несколько торговых центров, школу и здание мэрии. Ситуация повторилась в последний рабочий день ушедшего года.

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