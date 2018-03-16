Девочка сообщила о «заложенной бомбе» в здании школы Комсомольска-на-Амуре
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В дежурную часть полиции Комсомольска позвонил неизвестный и заявил, что в средней школе села Хурба находится опасный предмет. Информацию немедленно передали правоохранительным органам Комсомольского района, сообщает
На место экстренно приехали службы спасения: скорая помощь, пожарные и полиция. Сотрудники правоохранительных органов проверили здание — взрывного устройства не нашли. Они установили, что в дежурную часть позвонила 15-летняя учащаяся школы.
Как ранее писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск»,
Массовые угрозы «минирования» произошли в краевой столице в сентябре и декабре прошлого года. Осенью
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