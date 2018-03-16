В Приморье инспектор ДПС попался на взятке от пьяного водителя

В Ханкайском районе Приморского края перед судом предстанет инспектор ДПС, который обвиняется в получении взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, преступление совершено в конце октября 2017 года. Сотрудник ГИБДД остановил для проверки автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, пьяный водитель предложил должностному лицу взятку, от которой инспектор ДПС не отказался.

Свои услуги инспектор оценил в 20 тысяч рублей. Чуть позднее денежное вознаграждение в указанном размере, по договоренности с должностным лицом, водитель автомобиля передал их общему знакомому, который выступил в роли посредника.