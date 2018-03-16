Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
Светлана Лобода уехала рожать в США
Отношение россиян к присоединению Крыма изменилось
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
Новая «Нива»: она будет похожа на старую
Глава ГИБДД рассказал о зарплатах подчиненных
Самбурская показала позу «для поиска мужа» - СМИ
Янукович в просьбе Путину: Украина на пороге войны
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Что сделает с вами коварный грипп этой весной
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
15Юбилейный «Оскар»
03:51 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье инспектор ДПС попался на взятке от пьяного водителя

Свои услуги инспектор оценил в 20 тысяч рублей.

В Ханкайском районе Приморского края перед судом предстанет инспектор ДПС, который обвиняется в получении взятки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

По версии следствия, преступление совершено в конце октября 2017 года. Сотрудник ГИБДД остановил для проверки автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения, пьяный водитель предложил должностному лицу взятку, от которой инспектор ДПС не отказался.

Свои услуги инспектор оценил в 20 тысяч рублей. Чуть позднее денежное вознаграждение в указанном размере, по договоренности с должностным лицом, водитель автомобиля передал их общему знакомому, который выступил в роли посредника.

Уголовное дело в отношении бывшего инспектора ДПС передано в суд для рассмотрения по существу.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Семьи Владивостока получили свидетельства на выплаты для покупки жилья ...
Стали известны подробности серьёзного ДТП на острове Русский ...
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Собчак и Гудков объявили о создании Партии перемен
Савченко внесли в базу данных «Миротворца»
Вашингтон задумался над новыми санкциями против России
Спорт
Футболисты ЦСКА узнают соперника по четвертьфиналу Лиги Европы Жеребьевки четвертьфинала Лиги чемпионов и Лиги Европы по футболу состоятся в пятницу в швейцарском Ньоне
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь