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07:11 (мск), источник: Informburo.kz

В Петропавловске не успеют отремонтировать дамбу к паводкам

На ремонт нужно 500 млн тенге, и аким города только будет подавать заявку на поиск средств из республиканского бюджета.

Источник: Informburo.kz

В Петропавловске готовы эвакуировать дачников и жителей окраин в случае паводка, однако отремонтировать дамбу в этом году не успеют. Глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов поручил ускориться и постараться завершить ремонт дамбы в этом сезоне, сообщает Петропавловск.news.

В зонах возможного подтопления проводится обход. Также о паводках уведомляют жителей садоводческих товариществ, в которых проживает 61 человек.

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Аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов заверил, что новая дамба оградила район Кожзавода, а вот в других районах есть проблемы.

«На территориях Кызылжарского района, которые граничат с Петропавловском, ограждающие сооружения не могут спасти от надвигающейся воды. Это потому, что в ограждениях сделаны проезды, которые сейчас используют как дороги. На время паводка их следует закрыть, иначе через них хлынет вода и все профилактические меры станут бесполезным», — сказал аким Петропавловска.

Кумар Аксакалов напомнил, что в прошлом году во время паводка был риск, что вода хлынет на район Подгоры, поэтому нужно привести в порядок и поднять, расширить и укрепить соответствующую дорогу. Однако в этом году ремонтные работы провести не успеют. В районе дамбы заготовили 17 000 мешков, инертные материалы и глину. Глава региона поручил ускориться и постараться выполнить работы уже в этом году.

«Как показал опыт прошлого года, дамбу по улице Ущева в районе Подгоры протяжённостью 1,4 км нужно ремонтировать, что обойдётся примерно в 500 млн тенге. Помимо этого есть разработанные проекты на ливневую канализацию по улицам Панфилова и Украинской в Рабочем поселке. Через некоторое время будем заявлять эти проекты для выделения целевых средств из республиканского бюджета», — пояснил аким Петропавловска на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Северо-Казахстанской области.

В 2017 году жителям Петропавловска пришлось столкнуться с паводком, который побил рекорд половодья за 37 лет. Многие семьи были вынуждены покинуть дома.

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