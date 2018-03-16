Водитель Toyota RAV4 сбил школьника на пешеходном переходе в микрорайоне Солнечный в Иркутске

Вечером 15 марта произошло ДТП на пересечении улиц Байкальская и Дыбовского в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Автомобилист за рулем Toyota RAV4 сбил школьника прямо на пешеходном переходе. Очевидцы рассказывают, что ребенок пересекал проезжую часть на зеленый свет, а водитель поехал на красный. Мальчика, предположительно, в возрасте 11 лет, увезли на «скорой помощи».