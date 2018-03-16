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05:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Водитель Toyota RAV4 сбил школьника на пешеходном переходе в микрорайоне Солнечный в Иркутске

Мальчик попал в больницу с переломами и сотрясением.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 15 марта произошло ДТП на пересечении улиц Байкальская и Дыбовского в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Автомобилист за рулем Toyota RAV4 сбил школьника прямо на пешеходном переходе. Очевидцы рассказывают, что ребенок пересекал проезжую часть на зеленый свет, а водитель поехал на красный. Мальчика, предположительно, в возрасте 11 лет, увезли на «скорой помощи».

К счастью, ребенок остался жив. Но у него серьезные травмы — переломы бедра и руки, сотрясение мозга. В точных обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Свидетелей ДТП просят обратиться для дачи показаний.

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