Водитель Toyota RAV4 сбил школьника на пешеходном переходе в микрорайоне Солнечный в Иркутске
Мальчик попал в больницу с переломами и сотрясением.
Мальчик попал в больницу с переломами и сотрясением.
Вечером 15 марта произошло ДТП на пересечении улиц Байкальская и Дыбовского в микрорайоне Солнечный в Иркутске. Автомобилист за рулем Toyota RAV4 сбил школьника прямо на пешеходном переходе. Очевидцы рассказывают, что ребенок пересекал проезжую часть на зеленый свет, а водитель поехал на красный. Мальчика, предположительно, в возрасте 11 лет, увезли на «скорой помощи».
К счастью, ребенок остался жив. Но у него серьезные травмы — переломы бедра и руки, сотрясение мозга. В точных обстоятельствах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. Свидетелей ДТП просят обратиться для дачи показаний.
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