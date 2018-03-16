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04:58 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске осудили скандалиста из Приморья за кражу украшений

В дальневосточной столице суд вынес приговор жителю Приморского края, который вместе со своим отцом проник в чужую квартиру через окно и стащил оттуда драгоценности. Перед этим мужчины устроили скандал в аптеке, расположенной в этом же доме.

Источник: Восток Медиа

Преступление произошло в августе 2017 года в микрорайоне Большой Аэродром. О краже сообщила работница аптеки: она рассказала, что злоумышленники ругались из-за того, что им не продали лекарства, а затем один из них залез на козырёк торговой точки и стал камнем разбивать балконное окно. Семья, которая проживает в квартире, в это время находилась на отдыхе за городом. Из жилья пропали украшения стоимостью около 90 тысяч рублей.

К моменту прибытия полиции налётчик успел покинуть квартиру через окно, которое выходит на другую сторону дома. Сотрудники полиции на месте задержали второго участника инцидента — отца злоумышленника. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и смогли задержать парня по горячим следам. Они выяснили, что 22-летний фигурант за день до преступления приехал в гости к отцу из Приморского края. На допросе он рассказал, что похищенные украшения выбросил, усомнившись в их ценности, а себе оставил массивные серебряные бусы. Полицейские изъяли их во время обыска.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, до вынесения приговора мужчина находился под стражей. Суд решил лишить парня свободы и дал ему два года условно с испытательным сроком такой же длительности. Кроме того, ему придётся выплатить потерпевшей порядка 80 тысяч рублей в счёт компенсации понесенных убытков. Приговор вступил в законную силу.

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