В Хабаровске осудили скандалиста из Приморья за кражу украшений

Источник: Восток Медиа

Преступление произошло в августе 2017 года в микрорайоне Большой Аэродром. О краже сообщила работница аптеки: она рассказала, что злоумышленники ругались из-за того, что им не продали лекарства, а затем один из них залез на козырёк торговой точки и стал камнем разбивать балконное окно. Семья, которая проживает в квартире, в это время находилась на отдыхе за городом. Из жилья пропали украшения стоимостью около 90 тысяч рублей.

К моменту прибытия полиции налётчик успел покинуть квартиру через окно, которое выходит на другую сторону дома. Сотрудники полиции на месте задержали второго участника инцидента — отца злоумышленника. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» и смогли задержать парня по горячим следам. Они выяснили, что 22-летний фигурант за день до преступления приехал в гости к отцу из Приморского края. На допросе он рассказал, что похищенные украшения выбросил, усомнившись в их ценности, а себе оставил массивные серебряные бусы. Полицейские изъяли их во время обыска.