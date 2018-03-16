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05:53 (мск), источник: ДЕЙТА

Раненая тигрица из Хабаровска может отправиться в Москву

Вчера, 15 марта, в МРОО «Центр Тигр», тигрице, изъятой в Хабаровском крае, была проведена вторая операция. Несмотря на то, что обе операции прошли успешно, состояние редкой кошки по-прежнему расценивается как стабильно тяжелое, об этом DEITA.RU сообщили в центре «Амурский тигр».

Второе хирургическое вмешательство — плановое мероприятие, которое было необходимо для пресечения дальнейших осложнений. Специалисты осмотрели шов от предыдущей операции. Он заживает хорошо.

Специалисты отмечают, что из-за полученных травм тигрица уже никогда не сможет вернуться в дикую природу. Если восстановление полосатой пройдет успешно, то вероятнее всего она отправится в Москву. Сложную операцию по восстановлению раздробленной лапы, будут делать столичные специалисты. Пока же судьба раненой тигрицы в руках приморских врачей.

Сейчас пациентка находится в карантинном блоке под пристальным наблюдение специалистов. Ей дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.

6 марта раненую тигрицу нашли на лесовозной дороге в заказнике «Матайский» в Хабаровском крае. Зверя оперативно перевезли в центр реабилитации в Приморье, прооперировали, чтобы установить характер повреждений. Полиция занялась поисками браконьера, который стрелял в краснокнижного зверя.

Екатерина Лапкина.

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