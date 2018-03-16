Раненая тигрица из Хабаровска может отправиться в Москву

Второе хирургическое вмешательство — плановое мероприятие, которое было необходимо для пресечения дальнейших осложнений. Специалисты осмотрели шов от предыдущей операции. Он заживает хорошо.

Специалисты отмечают, что из-за полученных травм тигрица уже никогда не сможет вернуться в дикую природу. Если восстановление полосатой пройдет успешно, то вероятнее всего она отправится в Москву. Сложную операцию по восстановлению раздробленной лапы, будут делать столичные специалисты. Пока же судьба раненой тигрицы в руках приморских врачей.

Сейчас пациентка находится в карантинном блоке под пристальным наблюдение специалистов. Ей дают антибиотики и вводят обезболивающие препараты.

6 марта раненую тигрицу нашли на лесовозной дороге в заказнике «Матайский» в Хабаровском крае. Зверя оперативно перевезли в центр реабилитации в Приморье, прооперировали, чтобы установить характер повреждений. Полиция занялась поисками браконьера, который стрелял в краснокнижного зверя.