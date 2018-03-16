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05:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Уголовное дело об умышленном заражении ВИЧ в Иркутске суд вернул на доследование

В Европейский суд по правам человека в связи с нарушением разумных сроков судопроизводства намерена обратиться жительница Иркутска, которую умышлен.

В Европейский суд по правам человека в связи с нарушением разумных сроков судопроизводства намерена обратиться жительница Иркутска, которую умышленно заразили ВИЧ-инфекцией. Об этом 15 марта 2018 года сообщает пресс-служба Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Разбирательство по факту умышленного заражения продолжается с июня 2016 года, за это время было возбуждено ещё пять уголовных дел по этой же статье УК РФ, по двум из них уже вынесены приговоры..

Накануне судья Октябрьского районного суда Иркутска постановила уголовное дело вернуть прокурору «для устранения препятствия его рассмотрения судом». Причиной такого решения, по словам представителей потерпевшей, стали технические недочёты в материалах, допущенные сотрудником полиции, проводившим дознание: путанная нумерация страниц части материалов, а также отсутствие подписи дознавателя на обвинительном заключении.

В процессе дознания обвиняемый дважды менял показания: сначала утверждая о том, что он не знаком с потерпевшей, потом — что знаком, но не имел с ней близких отношений. По версии девушки, всё было с точностью до наоборот: он не только предложил ей переехать к нему, но и даже обсуждал предстоящую свадьбу и изъявлял желание завести общего ребёнка. При этом возлюбленный удалял совместные фото, сделанные пострадавшей, из её телефона. В дальнейшем их удалось восстановить.

Иркутянка сделала ряд экспертиз в Центре СПИД. «Мы провели тест, устанавливающий срок заражения, и он подтвердил, что оно произошло не ранее девяти месяцев назад, — рассказывает главврач Юлия Плотникова. — Поскольку до этого девушка уже проходила обследование на ВИЧ-инфекцию с отрицательным результатом, то всё указывало на то, что вирус попал в её организм как раз в период их знакомства с молодым человеком». Кроме того, специалисты медицинской организации сравнили генетический материал вируса из организма мужчины, проходящего по делу в качестве обвиняемого, и вируса, выделенного из пробы крови заявившей на него жительницы Иркутска. Оказалось, что они идентичны. Точность генетического анализа, аналогичного тем, которые проводят для установления отцовства, составляет 99,8%.

Уголовно-процессуальный кодекс России устанавливает максимальные ограничения сроков на проведение досудебных и судебных процедур. На передачу дела обратно от судьи прокурору, а затем расследовавшему его дознавателю, исправление технических недочётов, дальнейшее ознакомление с его материалами сторон процесса, а также повторную передачу его через прокурора в суд, по закону остаётся очень мало времени.

«Если честно, на мой взгляд, данные недочёты не могли существенно повлиять на определение степени вины подсудимого, — считает правозащитник, адвокат потерпевшей Святослав Хроменков. — В обвинительном заключении нет непосредственно подписи дознавателя, но есть подпись начальника отдела дознания и прокурора. Существующая судебная практика показывает, что порой даже за тяжкие преступления выносятся вполне суровые приговоры при наличии в уголовных делах куда более значительных шероховатостей. Просто в данном случае судья проявила принципиальность.

Мы надеемся, что люди в погонах сработают оперативно. Потому что существует опасность истечения срока давности. В целом ситуация уже очень сильно начинает напоминать нарушение сроков разумного судопроизводства. В связи с этим мы также готовы обращаться во многие инстанции вплоть до Европейского суда по правам человека".

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