Уголовное дело об умышленном заражении ВИЧ в Иркутске суд вернул на доследование
В Европейский суд по правам человека в связи с нарушением разумных сроков судопроизводства намерена обратиться жительница Иркутска, которую умышлен.
В Европейский суд по правам человека в связи с нарушением разумных сроков судопроизводства намерена обратиться жительница Иркутска, которую умышлен.
В Европейский суд по правам человека в связи с нарушением разумных сроков судопроизводства намерена обратиться жительница Иркутска, которую умышленно заразили
В процессе дознания обвиняемый дважды менял показания: сначала утверждая о том, что он не знаком с потерпевшей, потом — что знаком, но не имел с ней близких отношений. По версии девушки, всё было с точностью до наоборот: он не только предложил ей переехать к нему, но и даже обсуждал предстоящую свадьбу и изъявлял желание завести общего ребёнка. При этом возлюбленный удалял совместные фото, сделанные пострадавшей, из её телефона. В дальнейшем их удалось восстановить.
Иркутянка сделала ряд экспертиз в Центре СПИД. «Мы провели тест, устанавливающий срок заражения, и он подтвердил, что оно произошло не ранее девяти месяцев назад, — рассказывает главврач Юлия Плотникова. — Поскольку до этого девушка уже проходила обследование на
«Если честно, на мой взгляд, данные недочёты не могли существенно повлиять на определение степени вины подсудимого, — считает правозащитник, адвокат потерпевшей Святослав Хроменков. — В обвинительном заключении нет непосредственно подписи дознавателя, но есть подпись начальника отдела дознания и прокурора. Существующая судебная практика показывает, что порой даже за тяжкие преступления выносятся вполне суровые приговоры при наличии в уголовных делах куда более значительных шероховатостей. Просто в данном случае судья проявила принципиальность.
Мы надеемся, что люди в погонах сработают оперативно. Потому что существует опасность истечения срока давности. В целом ситуация уже очень сильно начинает напоминать нарушение сроков разумного судопроизводства. В связи с этим мы также готовы обращаться во многие инстанции вплоть до Европейского суда по правам человека".
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