Стали известны подробности серьёзного ДТП на острове Русский
Водитель автомобиля и пассажир чудом остались живы (видео).
Водитель автомобиля и пассажир чудом остались живы (видео).
Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту серьезного
Сообщение о
Установлено, что 25-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Mark II, двигаясь со улицы Бархатная в сторону улицы Академика Касьянова, не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб.
В результате автоаварии парень получил телесные повреждения и закрытый перелом правой голени со смещением, также в ДТП пострадала 22-летняя пассажирка авто, девушка получила сотрясение головного мозга и перелом лобной кости. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение во Владивостокскую клиническую больницу № 2.
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