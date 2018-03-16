Стали известны подробности серьёзного ДТП на острове Русский

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке полиция проводит проверку по факту серьезного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 15 марта на острове Русский, сообщили корреспонденту РИА VladNews в городском управлении ГИБДД.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе поселка Аякс поступило в дежурную часть в 22:15.

Установлено, что 25-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Mark II, двигаясь со улицы Бархатная в сторону улицы Академика Касьянова, не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб.

В результате автоаварии парень получил телесные повреждения и закрытый перелом правой голени со смещением, также в ДТП пострадала 22-летняя пассажирка авто, девушка получила сотрясение головного мозга и перелом лобной кости. Пострадавшие направлены на амбулаторное лечение во Владивостокскую клиническую больницу № 2.