В Центральном парке Красноярска горела «комната страха»

Пожарные два часа тушили пожар в Центральном парке Красноярска.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, около трех часов ночи в Центральном парке Красноярска начался пожар. Огонь охватил два деревянных здания, расположенных рядом с центральной аллеей. В одном располагались подсобные помещения парка, а во втором — «комната страха» и выставка восковых фигур.

Ликвидировать пожар на площади 155 кв. метров удалось лишь к 5 часам утра. Спасти «подсобку» не удалось, а в развлекательной части пострадали только восковые фигуры и часть кровли.

По предварительному заключению следственно-оперативной группы МВД и дознавателя отдела надзорной деятельности МЧС России причиной пожара может быть поджог.

Пожарные продолжают работать в парке — они разбирают и проливают водой сгоревшие конструкции, чтобы избежать повторного пожара. Погибших или пострадавших в пожаре нет.