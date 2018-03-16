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06:07 (мск), источник: Newslab.ru

В Центральном парке Красноярска горела «комната страха»

Огонь полностью уничтожил подсобное помещение и повредил восковые фигуры.

Пожарные два часа тушили пожар в Центральном парке Красноярска.

Как сообщили в краевом управлении МЧС, около трех часов ночи в Центральном парке Красноярска начался пожар. Огонь охватил два деревянных здания, расположенных рядом с центральной аллеей. В одном располагались подсобные помещения парка, а во втором — «комната страха» и выставка восковых фигур.

Ликвидировать пожар на площади 155 кв. метров удалось лишь к 5 часам утра. Спасти «подсобку» не удалось, а в развлекательной части пострадали только восковые фигуры и часть кровли.

По предварительному заключению следственно-оперативной группы МВД и дознавателя отдела надзорной деятельности МЧС России причиной пожара может быть поджог.

Пожарные продолжают работать в парке — они разбирают и проливают водой сгоревшие конструкции, чтобы избежать повторного пожара. Погибших или пострадавших в пожаре нет.

Центральный парк сейчас находится в долгосрочной аренде у предпринимателей и его состояние жители города считают неудовлетворительным. Красноярцы жалуются на устаревшие аттракционы, грязь, отсутствие туалетов и многие другие недостатки. В этом году компания РУСАЛ предложила помощь в его реконструкции и пригласила для этого японского архитектора, который уже приступил к разработке проекта.

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