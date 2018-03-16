В Центральном парке Красноярска горела «комната страха»
Огонь полностью уничтожил подсобное помещение и повредил восковые фигуры.
Огонь полностью уничтожил подсобное помещение и повредил восковые фигуры.
Пожарные два часа тушили пожар в Центральном парке Красноярска.
Как сообщили в краевом управлении МЧС, около трех часов ночи в Центральном парке Красноярска начался пожар. Огонь охватил два деревянных здания, расположенных рядом с центральной аллеей. В одном располагались подсобные помещения парка, а во втором — «комната страха» и выставка восковых фигур.
По предварительному заключению
Пожарные продолжают работать в парке — они разбирают и проливают водой сгоревшие конструкции, чтобы избежать повторного пожара. Погибших или пострадавших в пожаре нет.
Центральный парк сейчас находится в долгосрочной аренде у предпринимателей и его состояние жители города считают неудовлетворительным. Красноярцы жалуются на устаревшие аттракционы, грязь, отсутствие туалетов и многие другие недостатки. В этом году компания РУСАЛ предложила помощь в его реконструкции и пригласила для этого японского архитектора, который уже приступил к разработке проекта.
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