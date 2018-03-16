Более 160 тыс. рублей похитили лжецелительницы у пенсионерки в Иркутске
В Иркутске полицейские разыскивают двух злоумышленниц, которые обманом похитили у 78-летней женщины более 160 тыс. рублей.
В Иркутске полицейские разыскивают двух злоумышленниц, которые обманом похитили у 78-летней женщины более 160 тыс. рублей.
В Иркутске полицейские разыскивают двух злоумышленниц, которые обманом похитили у 78-летней женщины более 160 тыс. рублей. Как сообщает 15 марта 2018 года
В своей квартире пожилая женщина передала злоумышленницам якобы необходимые для проведения ритуала деньги. После некоторых манипуляций лжецелительницы скрылись в неизвестном направлении, прихватив чужие накопления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.