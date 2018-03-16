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06:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 160 тыс. рублей похитили лжецелительницы у пенсионерки в Иркутске

В Иркутске полицейские разыскивают двух злоумышленниц, которые обманом похитили у 78-летней женщины более 160 тыс. рублей.

В Иркутске полицейские разыскивают двух злоумышленниц, которые обманом похитили у 78-летней женщины более 160 тыс. рублей. Как сообщает 15 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, потерпевшая рассказала, что в дневное время на ул. Лермонтова к ней подошла неизвестная, которая представилась целительницей, заверила пенсионерку, что на ней есть порча и сглаз и предложила провести целительный ритуал. Пенсионерка согласилась, тогда к разговору присоединилась приятельница незнакомки, все вместе они отправились в квартиру иркутянки.

В своей квартире пожилая женщина передала злоумышленницам якобы необходимые для проведения ритуала деньги. После некоторых манипуляций лжецелительницы скрылись в неизвестном направлении, прихватив чужие накопления. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК Российской Федерации «Мошенничество».

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