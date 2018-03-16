Более 160 тыс. рублей похитили лжецелительницы у пенсионерки в Иркутске

В Иркутске полицейские разыскивают двух злоумышленниц, которые обманом похитили у 78-летней женщины более 160 тыс. рублей. Как сообщает 15 марта 2018 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, потерпевшая рассказала, что в дневное время на ул. Лермонтова к ней подошла неизвестная, которая представилась целительницей, заверила пенсионерку, что на ней есть порча и сглаз и предложила провести целительный ритуал. Пенсионерка согласилась, тогда к разговору присоединилась приятельница незнакомки, все вместе они отправились в квартиру иркутянки.