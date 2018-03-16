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07:17 (мск), источник: Kazinform

Павлодарец замерз насмерть в яме: за волокиту в деле могут наказать следователя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — За ненадлежащее расследование дела о замерзшем насмерть павлодарце, который упал в яму, могут наказать сотрудника ДВД и прокуратуры, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Павлодарской области.

Источник: Kazinform

Отмечается, что дело по факту обнаружения тела мужчины в яме 16 декабря 2017 года расследовалось УВД города по части 1 статьи 279 УК РК (нарушение правил и требований нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности).

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«Без проведения необходимых следственных действий 30 января 2018 года органом принято решение о прерывании срока досудебного расследования в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. Данное постановление прокуратурой 7 марта отменено, дано соответствующее указание и назначен процессуальный прокурор. За допущенную волокиту и принятие незаконного процессуального решения в отношении следователя возбуждено дисциплинарное производство», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, надзиравший за делом сотрудник прокуратуры Павлодара наказан.

«Ход расследования взят на контроль прокурора области», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, происшествие случилось в Павлодаре по улице Камзина, напротив дома № 106. Как сообщали в полиции, «тело мужчины находилось в яме глубиной 2,5 метра». Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы «смерть наступила в результате общего переохлаждения организма». Тело погибшего 38-летнего Евгения Ильина обнаружили 16 декабря, примерно в 12.50, прохожие. Известно, что бездомным он не был.

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