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06:23 (мск), источник: Известия

Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели уличного торговца

Массовые беспорядки произошли в центре Мадрида после гибели выходца из Африки. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад, но не имел разрешения на проживание.

Источник: AFP 2018

Как пишет газета Pais, полиция применила против нарушителей резиновые пули. В ходе столкновений ранения получили не менее десяти полицейских и четверо горожан.

Источник: AFP 2018

35-летний выходец из Сенегала скончался от сердечной недостаточности. Однако очевидцы заявляют, что гибель наступила в результате погони, которую стражи порядка устроили за уличными торговцами.

Источник: AFP 2018

15 марта около 200 протестующих собрались в районе Лавапьес и стали выкрикивать лозунги «Социальное, а не полицейское государство!», «Полицейские-убийцы!».

Затем начались беспорядки, которые перекинулись на близлежащие кварталы. Участники громили автобусные остановки и банковские отделения, поджигали мусорные контейнеры и полицейские автомобили.

Источник: AFP 2018

Ранее сообщалось, что массовые беспорядки вспыхнули в панамском городе Колон. По данным полиции, пять человек получили ранения, четверо — сотрудники правоохранительных органов, около 40 были задержаны.

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