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07:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии бухгалтер присвоила 370 тысяч рублей бюджетных средств

УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии сотрудница Комитета по управлению собственности Минземимущества по Балтачевскому району обвиняется в растрате бюджетных средств. По версии следствия, с 2013 по 2016 годы бухгалтер завышала собственную зарплату, присвоив, таким образом, около 150 тысяч рублей.

Также она начисляла повышенные выплаты своим коллегам, а затем просила передать ей излишек, так получив свыше 220 тысяч рублей.

Махинации были выявлены в ходе ревизии. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд, проинформировали в республиканской прокуратуре.

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