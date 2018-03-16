В Башкирии бухгалтер присвоила 370 тысяч рублей бюджетных средств

УФА, 16 мар 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии сотрудница Комитета по управлению собственности Минземимущества по Балтачевскому району обвиняется в растрате бюджетных средств. По версии следствия, с 2013 по 2016 годы бухгалтер завышала собственную зарплату, присвоив, таким образом, около 150 тысяч рублей.