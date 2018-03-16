Нижегородки-фельдшеры получили травмы, отмечая женский праздник
У пострадавших диагностированы
У пострадавших диагностированы
Две нижегородки, работающие фельдшерами на одной из станций скорой медицинской помощи, получили травмы, отмечая 8 марта.
Как рассказали корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в правоохранительных органах, пострадавшие были доставлены в одну из больниц областного центра 9 марта, в пятницу.
У обеих женщин диагностированы
По словам источника агентства, травмы были получены на работе предположительно в результате потасовки, возникшей во время празднования Международного женского дня.
Что не поделили между собой ее участницы, собеседник не знает.
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