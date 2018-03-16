Нижегородки-фельдшеры получили травмы, отмечая женский праздник

Две нижегородки, работающие фельдшерами на одной из станций скорой медицинской помощи, получили травмы, отмечая 8 марта.



Как рассказали корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в правоохранительных органах, пострадавшие были доставлены в одну из больниц областного центра 9 марта, в пятницу.



У обеих женщин диагностированы черепно-мозговые травмы.



По словам источника агентства, травмы были получены на работе предположительно в результате потасовки, возникшей во время празднования Международного женского дня.



Что не поделили между собой ее участницы, собеседник не знает.



