Новосибирская авиакомпания «Нимбус» открестилась от якутского золота

Итак, напомним историю. Средь бела дня натурально с неба посыпалось золото. В этом «заслуга» тех, кто готовил груз к полету. В итоге что-то не так закрепили, не так сложили, и вот результат — с неба на землю упало 9,3 тонны золота. Фотографии и видео прямиком попали в Инстаграм и в соцсети. Народ не хранил новость в тайне и трубил о свалившихся богатствах со всех утюгов…

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте дало официальную информацию:

— В аэропорту Якутск на борту самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту Якутск — Красноярск — рудник «Купол», в момент взлета при наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании.

Вот тут-то и начинается настоящий ребус. Авиакомпания «Нимбус» — новосибирская. Позвольте, «Нимбус», «Нимбус»… Что-то не припомним… Искать ее — все равно что пытаться найти иголку в стоге сена. В городе, конечно, есть компании с таким названием (nimbus — существительное «нимб», «ореол»), но все они совершенно далеки от авиации. Наконец на бескрайних просторах Сети нашли сайт ЗАО «Летно-исследовательский центр «Нимбус», которое занимается разработкой средств технического контроля авиационных навигационных систем. А вот что касается конкретно авиаперевозок — тишина.

Набираем номер телефона директора Алексея Тресвятского. Он с неохотой, но начинает разговор:

— Самолеты Ан-12 наша компания не обслуживает, они у нас не состоят на эксплуатации. Я не являюсь также и их собственником — вообще никакого отношения к ним не имею. В нашем сертификате эксплуатанта — легкие воздушные суда ТВС-2-МС (это модифицированные Ан-2) в количестве пяти штук, больше никаких воздушных судов нет. Обслуживаем только указанные летательные аппараты.

— Но Алексей Сергеевич, а почему Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте утверждает, что именно ваша авиакомпания была перевозчиком золота?

— Это чья-то ошибка. Ну не может это быть наш самолет, если его у нас нет — любая проверка подтвердит.

— А грузоперевозками на Севере никогда не занимались? Золото перевозили или нет?

— Больше ничего не могу сказать. Думаю, во всем разберутся, — решил прервать разговор директор. И положил трубку…

Вот так получается: золота уронили на 21 миллиард рублей, а чей самолет — не известно.

— По предварительным данным, причиной авиационного происшествия стала неправильная фиксация груза, — говорят в следственном управлении. И добавляют: — Проверки продолжаются.