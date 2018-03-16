Нижегородец обвинил свою собаку в краже 100 тысяч рублей
Происшествие случилось в Московском районе.
Происшествие случилось в Московском районе.
Нижегородец обвинил свою собаку в краже 100 тысяч рублей. Как рассказали корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в правоохранительных органах, телефонный звонок с этой информацией поступил 15 марта, в четверг, в одно из отделений полиции Московского района.
Когда стражи порядка приехали в квартиру дома по улице Никонова, где проживает заявитель, дверь им никто не открыл. Проводится проверка.
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