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09:43 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородец обвинил свою собаку в краже 100 тысяч рублей

Происшествие случилось в Московском районе.

Нижегородец обвинил свою собаку в краже 100 тысяч рублей. Как рассказали корреспонденту агентства новостей Newsroom24 в правоохранительных органах, телефонный звонок с этой информацией поступил 15 марта, в четверг, в одно из отделений полиции Московского района.

Когда стражи порядка приехали в квартиру дома по улице Никонова, где проживает заявитель, дверь им никто не открыл. Проводится проверка.

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