Следователи подозревают поджог в Центральном парке Красноярска
Ночью в парке полностью сгорело подсобное помещение и частично — задние с восковыми фигурами.
Ночью в парке полностью сгорело подсобное помещение и частично — задние с восковыми фигурами.
Красноярские пожарные ночью тушили огонь в Центральном парке культуры и отдыха, сообщили в региональном ГУ МЧС.
Возгорание обнаружили 16 марта в четвертом часу ночи. Выяснилось, что полностью охвачено огнём одно здание, где располагаются подсобные помещения, и соседнее здание, где находятся Комната страха, Крмната смеха и выставка восковых фигур также начинает гореть.
Для тушения пожара понадобилось около двух часов, в 5:08 огнеборцы уже отчитались об уничтожении огня на площади 155 кв.м. Работали на месте пожара 29 человек и 9 единиц техники. Подсобка выгорела полностью, а в помещении, где находились восковые фигуры, повреждено 30 кв.м. крыши. Люди в огне не пострадали.
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