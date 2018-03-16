Следователи подозревают поджог в Центральном парке Красноярска

Возгорание обнаружили 16 марта в четвертом часу ночи. Выяснилось, что полностью охвачено огнём одно здание, где располагаются подсобные помещения, и соседнее здание, где находятся Комната страха, Крмната смеха и выставка восковых фигур также начинает гореть.

Для тушения пожара понадобилось около двух часов, в 5:08 огнеборцы уже отчитались об уничтожении огня на площади 155 кв.м. Работали на месте пожара 29 человек и 9 единиц техники. Подсобка выгорела полностью, а в помещении, где находились восковые фигуры, повреждено 30 кв.м. крыши. Люди в огне не пострадали.