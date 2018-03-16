В Челябинске осудили анархиста, готовившего переворот

Приверженец анархо-синдикалистической идеологии вовлекал в нее молодых людей, в том числе военнослужащих. Они обучались обращению с огнестрельным и холодным оружием, взрывчатыми веществами, вооруженному сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов при задержании.

Конечной целью было свержение власти. По месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций.