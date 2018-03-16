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08:15 (мск), источник: ЕАН

В Челябинске осудили анархиста, готовившего переворот

Суд приговорил челябинца к 11 годам колонии строгого режима за организацию экстремистской ячейки.

Приверженец анархо-синдикалистической идеологии вовлекал в нее молодых людей, в том числе военнослужащих. Они обучались обращению с огнестрельным и холодным оружием, взрывчатыми веществами, вооруженному сопротивлению сотрудникам правоохранительных органов при задержании.

Конечной целью было свержение власти. По месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика радикально-националистических организаций.

Сам организатор занимался сбытом наркотических средств в Челябинске для содержания своего сообщества.

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