В Челябинске осудили анархиста, готовившего переворот
Суд приговорил челябинца к 11 годам колонии строгого режима за организацию экстремистской ячейки.
Суд приговорил челябинца к 11 годам колонии строгого режима за организацию экстремистской ячейки.
Приверженец
Конечной целью было свержение власти. По месту жительства осужденного и в тайниках обнаружены боевые патроны к стрелковому оружию, гранаты, взрывчатые вещества, материалы экстремистской направленности, военная амуниция и атрибутика
Сам организатор занимался сбытом наркотических средств в Челябинске для содержания своего сообщества.
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