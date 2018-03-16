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08:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье осудят водителя снегохода, чей пассажир утонул в Каме

И еще пять человек искупались в ледяной воде.

В Пермском крае будут судить 42-летнего жителя города Чёрмоз, по вине которого утонул человек и еще пяти пассажирам пришлось искупаться в ледяной воде Камы в декабре прошлого года.

Все случилось 16 декабря. Владелец снегохода «Буран» организовал незаконный бизнес: перевозил в санях, буксируемых снегоходом «Буран» пассажиров. Они ехали по льду реки Камы от города Чёрмоз до деревни Слудка.

«Во время движения сани, буксируемые снегоходом, попали на свободный ото льда участок реки Кама, в результате чего пассажиры оказались в воде без индивидуальных спасательных средств, — сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР. — Один из пассажиров утонул в воде на фоне общего переохлаждения организма. По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для последующего направления в суд».

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