В Прикамье осудят водителя снегохода, чей пассажир утонул в Каме

В Пермском крае будут судить 42-летнего жителя города Чёрмоз, по вине которого утонул человек и еще пяти пассажирам пришлось искупаться в ледяной воде Камы в декабре прошлого года.

Все случилось 16 декабря. Владелец снегохода «Буран» организовал незаконный бизнес: перевозил в санях, буксируемых снегоходом «Буран» пассажиров. Они ехали по льду реки Камы от города Чёрмоз до деревни Слудка.