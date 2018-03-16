Виновника смертельного ДТП заключили под домашний арест
В ДТП с участием скорой 6 человек пострадали, один пассажир скончался в реанимации. Виновник аварии с места ДТП скрылся.
В ДТП с участием скорой 6 человек пострадали, один пассажир скончался в реанимации. Виновник аварии с места ДТП скрылся.
Ленинский районный суд Перми заключил под домашний арест на два месяца 25-летнего Александра Глизинева.
Ранним утром 12 марта автомобиль, за рулем которого находился Глизинев, на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил машину скорой помощи, которая везла пациента в больницу.
В итоге шесть человек пострадали, одна из них, пассажирка легкового авто позже скончалась в реанимации. Сам Глизинев скрылся с места ДТП и был задержан лишь спустя 12 часов. Однако помещать виновника аварии в СИЗО не стали.
У молодого человека хорошие характеристики, есть награда Министерства обороны. На ближайшие два месяца ему разрешено общаться только с матерью и сестрой и выходить во двор на 2 часа в сутки. Телефонные звонки и социальные сети — под запретом.
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