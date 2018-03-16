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08:20 (мск), источник: Вести - Пермь

Виновника смертельного ДТП заключили под домашний арест

В ДТП с участием скорой 6 человек пострадали, один пассажир скончался в реанимации. Виновник аварии с места ДТП скрылся.

Ленинский районный суд Перми заключил под домашний арест на два месяца 25-летнего Александра Глизинева.

Ранним утром 12 марта автомобиль, за рулем которого находился Глизинев, на большой скорости выехал на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил машину скорой помощи, которая везла пациента в больницу.

В итоге шесть человек пострадали, одна из них, пассажирка легкового авто позже скончалась в реанимации. Сам Глизинев скрылся с места ДТП и был задержан лишь спустя 12 часов. Однако помещать виновника аварии в СИЗО не стали.

У молодого человека хорошие характеристики, есть награда Министерства обороны. На ближайшие два месяца ему разрешено общаться только с матерью и сестрой и выходить во двор на 2 часа в сутки. Телефонные звонки и социальные сети — под запретом.

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