В Омской области «КамАЗ» переехал лежавшего на дороге человека
Мужчина скончался в больнице.
Мужчина скончался в больнице.
Сегодня поздней ночью смертельная авария произошла в поселке Полтавка. Грузовик переехал человека, того увезли на «скорой» в больницу, но спасти пострадавшего медики не смогли — он скончался.
В областном управлении Госавтоинспекции рассказали об инциденте. По предварительным данным полиции, около 3 часов ночи 49-летний водитель ехал за рулем «КамАЗа» по улице 40 лет Победы в направлении улицы Комсомольская, когда в районе дома № 51 грузовик наехал на человека. Мужчина лежал на проезжей части. Не исключено, что 42-летний пострадавший был попросту пьян. Шофер большегруза его заметил слишком поздно и затормозить не успел.
Как человек оказался на дороге и виноват ли в случившемся водитель, выясняют силовики.
— По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, — прокомментировали в УМВД России по Омской области.
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