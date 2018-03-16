В Омской области «КамАЗ» переехал лежавшего на дороге человека

Сегодня поздней ночью смертельная авария произошла в поселке Полтавка. Грузовик переехал человека, того увезли на «скорой» в больницу, но спасти пострадавшего медики не смогли — он скончался.

В областном управлении Госавтоинспекции рассказали об инциденте. По предварительным данным полиции, около 3 часов ночи 49-летний водитель ехал за рулем «КамАЗа» по улице 40 лет Победы в направлении улицы Комсомольская, когда в районе дома № 51 грузовик наехал на человека. Мужчина лежал на проезжей части. Не исключено, что 42-летний пострадавший был попросту пьян. Шофер большегруза его заметил слишком поздно и затормозить не успел.

Как человек оказался на дороге и виноват ли в случившемся водитель, выясняют силовики.