Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Захарова ответила Минобороны Британии, велевшему РФ «заткнуться»
Очнулся полицейский, отравленный со Скрипалем: он заговорил
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Выступление российской фигуристки Трусовой потрясло весь мир
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Экипаж танка Abrams армии США оценил «Армату» РФ
Николай Басков показал, как выглядит его мама
Вышедший из комы Алексей Янин возвращается к нормальной жизни
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
08:21 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омской области «КамАЗ» переехал лежавшего на дороге человека

Мужчина скончался в больнице.

Сегодня поздней ночью смертельная авария произошла в поселке Полтавка. Грузовик переехал человека, того увезли на «скорой» в больницу, но спасти пострадавшего медики не смогли — он скончался.

В областном управлении Госавтоинспекции рассказали об инциденте. По предварительным данным полиции, около 3 часов ночи 49-летний водитель ехал за рулем «КамАЗа» по улице 40 лет Победы в направлении улицы Комсомольская, когда в районе дома № 51 грузовик наехал на человека. Мужчина лежал на проезжей части. Не исключено, что 42-летний пострадавший был попросту пьян. Шофер большегруза его заметил слишком поздно и затормозить не успел.

Как человек оказался на дороге и виноват ли в случившемся водитель, выясняют силовики.

— По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, — прокомментировали в УМВД России по Омской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 «Зенит» не смог дойти до четвертьфинала Лиги Европы
Российские туристы съездили за границу 40 миллионов раз
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Минздрав обнаружил проблемы с лечением онкологии в регионах
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
В Москве отказались от льготной ипотеки по реновации
Леди
Необычные тренировки, которые предпочитают Сталлоне, Альба, Гагарина и другие звезды Селебрити обычно быстрее всех начинают тестировать новинки из области фитнеса, а потом уже это «уходит в народ»
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь