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08:00 (мск), источник: Вести - Красноярск

Нетрезвый дальнобойщик устроил аварию на проспекте Металлургов

В Красноярске нетрезвый дальнобойщик устроил курьёзную аварию на проспекте Металлургов. Он пытался перестроиться из среднего ряда в крайний правый, но сделал слишком резкий манёвр, тягач занесло в обратную сторону. Затем фура врезалась в столб.

Ночью в Красноярске нетрезвый дальнобойщик устроил курьёзную аварию на проспекте Металлургов. Он пытался перестроиться из среднего ряда в крайний правый, но сделал слишком резкий манёвр, тягач занесло в обратную сторону. Затем фура врезалась в фонарный столб.

В интернете есть информация, что женщина-пассажир вылетела через стекло, она госпитализирована. Сейчас ситуации разбирается ГАИ.


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