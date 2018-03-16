Нетрезвый дальнобойщик устроил аварию на проспекте Металлургов
В Красноярске нетрезвый дальнобойщик устроил курьёзную аварию на проспекте Металлургов. Он пытался перестроиться из среднего ряда в крайний правый, но сделал слишком резкий манёвр, тягач занесло в обратную сторону. Затем фура врезалась в столб.
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