Нетрезвый дальнобойщик устроил аварию на проспекте Металлургов

Ночью в Красноярске нетрезвый дальнобойщик устроил курьёзную аварию на проспекте Металлургов. Он пытался перестроиться из среднего ряда в крайний правый, но сделал слишком резкий манёвр, тягач занесло в обратную сторону. Затем фура врезалась в фонарный столб.



В интернете есть информация, что женщина-пассажир вылетела через стекло, она госпитализирована. Сейчас ситуации разбирается ГАИ.





