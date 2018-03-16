Летевший в Китай лайнер вернулся в Екатеринбург
По технической причине.
По технической причине.
15 марта 2018 года путешественникам удалось отправиться из Екатеринбурга в Китай только со второй попытки. Аэробус А319 «Уральских авиалиний» вылетел из Кольцово в Ордос (КНР) в 20.00. Спустя некоторое время командир экипажа принял решение вернуться в пункт отправления.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
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