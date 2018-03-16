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08:23 (мск), источник: Nakanune.ru

В Нижнем Тагиле стая псов напала на женщину и маленького ребенка

В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку после нападения собак на женщину и ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, инцидент случился утром 7 марта возле дома № 48 по улице Зари: известно, что молодая мать вела своего четырехлетнего сына в детский сад, и на ребенка набросилась свора собак. По предварительной информации, он был обследован в травмпункте, на его лице диагностированы царапины, а на голове вырван клок волос. Со слов матери, ее маленький сын был сильно напуган.

Сейчас прокуратура намерена выяснить все обстоятельства происшествия, в том числе и то, является ли данные собаки безнадзорными.

«При установлении факта того, что животные являются безнадзорными, прокуратура проверит соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории Нижнего Тагила. Будет проверено, заключен ли в текущем году муниципальный контракт на отлов и содержание, транспортировку безнадзорных животных», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в больнице уже запрошены документы для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Если же окажется, что у псов есть хозяин, прокуратура рассмотрит вопрос о направлении иска в суд о взыскании с него в пользу пострадавшего морального вреда в связи с травмированием.

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