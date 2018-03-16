Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
Дочку Пугачевой и Галкина называют будущей «красой Москвы»
Отключили от системы жизнеобеспечения: как умер Олег Табаков
Дочь Риз Уизерспун дружит с внуком Пола Маккартни
Новое оружие России может полностью подорвать обороноспособность США В Пентагоне заявили, что отставание в развитии технологий может полностью подорвать обороноспособность Штатов
Родственники Скрипаля назвали свою версию отравления
Китай отреагировал на обвинение Мэй в адрес России
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Алена Апина провела радиоэфир с группой «На-На»
Мужчина ударился о край стола и чуть не потерял ногу
5 новых способов обезболивания
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
В США строят музей создателя «Звездных войн»
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
08:28 (мск), источник: АиФ Челябинск

Брачный аферист предстанет перед судом в Челябинске

Южноуралец вступал с женщинами в близкие отношения, убеждал их брать кредиты в банках, а деньги забирал себе.

Южноуралец обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, 41-летний мужчина вступал с женщинами в близкие отношения, убеждал их брать кредиты в банках, после чего забирал деньги и скрывался.

Так, например, в 2013 году обвиняемый познакомился с 53-летней челябинкой, которой рассказал о том, что выиграл тендер на работы по разбору оборудования на заброшенном заводе, пояснил, что это прибыльный бизнес и предложил должность бригадира сыну потерпевшей. При этом пояснил, что для развития бизнеса ему нужно 600 тысяч рублей. Женщина взяла несколько кредитов и отдала ему деньги.

«Установлено, что в период совершения преступления обвиняемый находился в федеральном розыске в связи с неявкой в судебное заседание в Уфе, имеет две непогашенные судимости за совершение аналогичных преступлений. Кроме того, у мужчины есть жена и трое детей», — рассказывают в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд, обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Нужно ли воздерживаться во время поста от секса? - Церковь
Футболисты ЦСКА вышли в четвертьфинал Лиги Европы
СМИ: дочь Скрипаля привезла отравляющее вещество из Москвы
Поцелуй Кэти Перри стал поводом для скандала
Найдены делающие людей трансгендерами причины
Владельца «Морского старта» не устраивает цена «Союза-5»
Массовые беспорядки произошли в Мадриде после гибели торговца
Минздрав обнаружил проблемы с лечением онкологии в регионах
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка Эмоциональность ведущей многие объясняют гормональными скачками.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь