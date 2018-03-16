На улице Омска насмерть замерз пенсионер
Мужчину обнаружили прохожие.
Мужчину обнаружили прохожие.
Вчера, 15 марта в 6:30 утра горожане заметили возле дома № 18а на улице Госплемстанция мужчину. Он лежал в снегу без сознания. Неравнодушные граждане тут же вызвали бригаду скорой помощи.
Приехавшие на место врачи пытались реанимировать пострадавшего. Однако действия не принесли результатов. Мужчина скончался.
По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма.
Как стало известно порталу Om1.ru, погибшему было 65 лет, он проживал в соседнем доме. Сейчас полицейские выясняют, почему мужчина оказался на улице и почему не смог дойти до дома.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.