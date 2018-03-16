Правоохранители в Хабаровском крае возбудили дело по факту стрельбы в тигра

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские продолжают устанавливать лиц, которые причастны к совершению данного преступления.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Специалисты предполагают, что животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Тигрицу доставили в Приморский центр реабилитации. Там ей практически сразу провели операцию, а четверг, 15 марта, выполнили ещё одну.
Животное находится в тяжёлом состоянии. Если тигрица выживет, её отправят жить в зоопарк, поскольку с такими тяжёлыми травмами в тайге она существовать не сможет. Для нормального передвижения хищнице придётся провести ещё одну операцию. Не исключено, что ей сделают искусственный сустав.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.