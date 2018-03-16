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08:37 (мск), источник: Восток Медиа

Правоохранители в Хабаровском крае возбудили дело по факту стрельбы в тигра

В районе имени Лазо Хабаровского края правоохранители возбудили уголовное дело по факту огнестрельного ранения самки амурского тигра. Виновных в нападении на хищницу накажут за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу России.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, полицейские продолжают устанавливать лиц, которые причастны к совершению данного преступления.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что тяжело раненную тигрицу обнаружили на территории государственного природного заказника «Матайский» в районе имени Лазо на лесовозной дороге. Специалисты предполагают, что животное ранили картечью из гладкоствольного оружия. При осмотре у хищницы нашли множественные ранения в области правого бедра, хвоста и брюшной полости. Тигрицу доставили в Приморский центр реабилитации. Там ей практически сразу провели операцию, а четверг, 15 марта, выполнили ещё одну.

Животное находится в тяжёлом состоянии. Если тигрица выживет, её отправят жить в зоопарк, поскольку с такими тяжёлыми травмами в тайге она существовать не сможет. Для нормального передвижения хищнице придётся провести ещё одну операцию. Не исключено, что ей сделают искусственный сустав.

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