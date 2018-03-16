На Байкале произошло землетрясение интенсивностью в 4 балла

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения был в южной части Байкала интенсивностью в 4 балла. На побережье в Большом Голоустном, Мысовой, Бабушкине, Посольском, Клюево землетрясение ощущалось такой же силы. В Иркутске было зафиксировано 2 балла.