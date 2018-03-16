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08:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

На Байкале произошло землетрясение интенсивностью в 4 балла

Жители Иркутской области и Бурятии 16 марта 2018 года около 12.28 часов ощутили два подземных толчка.

Источник: AP 2018

Как сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения был в южной части Байкала интенсивностью в 4 балла. На побережье в Большом Голоустном, Мысовой, Бабушкине, Посольском, Клюево землетрясение ощущалось такой же силы. В Иркутске было зафиксировано 2 балла.

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