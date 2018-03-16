В 16-этажном доме в Караганде произошел пожар
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В квартире высотного дома Караганды произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В квартире высотного дома Караганды произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«15 марта в 17−12 в Караганде, в районе им. Казыбек би в 16-этажном жилом доме в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием мебели на площади 4 кв. м», — сообщили в
Как отметили в Комитете, сотрудниками службы пожаротушения спасено 68 человек, из них 13 детей.
Пожар локализован в 17−44 и ликвидирован в 17−50. Жертв и пострадавших нет.
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