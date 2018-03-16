В 16-этажном доме в Караганде произошел пожар

«15 марта в 17−12 в Караганде, в районе им. Казыбек би в 16-этажном жилом доме в квартире на втором этаже произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим загоранием мебели на площади 4 кв. м», — сообщили в пресс-службе ведомства.