В Хабаровске под суд отправится мужчина, напавший на таксиста

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске полицейские закончили расследование уголовного дела, возбужденного на местного жителя, который в феврале 2017 года напал на таксиста. Он вызвал машину по специальному приложению. Из Южного микрорайона мужчина попросил водителя отвезти его в центр города.

— Между пассажиром и таксистом возник конфликт на почве того, что клиент распивал в салоне алкоголь, к слову, на тот момент он уже был пьян. Автолюбитель остановил машину и попросил клиента покинуть автомобиль. В ответ злоумышленник приставил к шее таксиста складной нож и потребовал отдать имевшиеся денежные средства. Его добычей стали 1,5 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Похитив деньги, нападавший попытался скрыться в ближайших дворах. Однако потерпевший и случайно оказавшийся рядом мужчина проследили на автомобиле за ним. Перед этим они сообщили о случившемся в полицию, а затем ориентировали патрульные наряды о своем перемещении. Уже через несколько минут налетчика задержали стражи правопорядка. Водитель опознал обидчика, у которого при осмотре нашли нож и похищенные деньги.

— Ранее 43-летний хабаровчанин привлекался к уголовной ответственности за убийство и незаконное хранение оружия. Он отбывал длительное наказание в местах лишения свободы и освободился 10 лет назад. Во время следствия он отрицал свою вину. Говорил, что таксист склонял его к совершению преступлений, а нож использовал для самообороны. Он объяснил и то, почему прятался во дворах — чтобы избежать физической расправы, — добавили в ведомстве.