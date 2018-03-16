В Хабаровске под суд отправится мужчина, напавший на таксиста
Угрожая ножом, он похитил у водителя 1,5 тысячи рублей.
Угрожая ножом, он похитил у водителя 1,5 тысячи рублей.
В Хабаровске полицейские закончили расследование уголовного дела, возбужденного на местного жителя, который в феврале 2017 года напал на таксиста. Он вызвал машину по специальному приложению. Из Южного микрорайона мужчина попросил водителя отвезти его в центр города.
— Между пассажиром и таксистом возник конфликт на почве того, что клиент распивал в салоне алкоголь, к слову, на тот момент он уже был пьян. Автолюбитель остановил машину и попросил клиента покинуть автомобиль. В ответ злоумышленник приставил к шее таксиста складной нож и потребовал отдать имевшиеся денежные средства. Его добычей стали 1,5 тысячи рублей, — сообщили в
— Ранее 43-летний хабаровчанин привлекался к уголовной ответственности за убийство и незаконное хранение оружия. Он отбывал длительное наказание в местах лишения свободы и освободился 10 лет назад. Во время следствия он отрицал свою вину. Говорил, что таксист склонял его к совершению преступлений, а нож использовал для самообороны. Он объяснил и то, почему прятался во дворах — чтобы избежать физической расправы, — добавили в ведомстве.
Эти сведения правоохранители опровергли в ходе расследования. Уголовное дело передали в суд. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
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