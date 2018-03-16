Во время конфликта житель Перми выстрелил в соседа
Пострадавший получил ранение ноги.
Пострадавший получил ранение ноги.
Сотрудники Росгвардии сообщили о задержании 30-летнего жителя Краснокамска, который прострелил ногу своему соседу по садоводческому товариществу.
Все произошло накануне, 15 марта, в садоводческом некоммерческом товариществе «Новосёлы» на улице Вольская в Дзержинском районе Перми.
«В ходе словесного конфликта один из мужчин достал оружие и выстрелил в ногу второму мужчине, — сообщили в
Росгвардейцы изъяли оружие, составили протокол и доставили стрелка в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
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