Во время конфликта житель Перми выстрелил в соседа

«В ходе словесного конфликта один из мужчин достал оружие и выстрелил в ногу второму мужчине, — сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пермскому краю. — Все необходимые разрешающие документы на нарезное оружие “Вепрь” и травматический пистолет у задержанного были. Когда прапорщик полиции Константин Каржавин и сержант полиции Дмитрий Демиденко прибыли на место, врачи “Скорой” уже оказывали помощь пострадавшему».