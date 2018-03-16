В Омской области родственников подозревают в убийстве 44-летнего инвалида

НОВОСИБИРСК, 16 мар — РИА Новости. Отец и брат 44-летнего инвалида по зрению обвиняются в его убийстве в Шербакульском районе Омской области из-за нежелания ухаживать за ним, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.