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09:28 (мск), источник: РИА Новости

В Омской области родственников подозревают в убийстве 44-летнего инвалида

НОВОСИБИРСК, 16 мар — РИА Новости. Отец и брат 44-летнего инвалида по зрению обвиняются в его убийстве в Шербакульском районе Омской области из-за нежелания ухаживать за ним, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

В управлении пояснили, что 15 марта 2018 года вечером в своем доме, расположенном в селе Кутузовка, приехавшими по вызову медиками было обнаружено тело 44-летнего инвалида по зрению.

«В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастны 65-летний отец и 23-летний младший брат погибшего, которые в состоянии алкогольного опьянения, не желая ухаживать за слепым, избили потерпевшего, причинив смертельные телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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 В Омской области родственников подозревают в убийстве 44-летнего инвалида
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