В Армавире нашли пропавшего 15-летнего подростка

Источник: Комсомольская правда

Напомним, Дима Панащенко ушел из своего дома по улице Заводской в Армавире 8 марта. 15 числа полицейские объявили парня пропавшим без вести и продолжали поиски.

Правоохранители проверяли все дома и квартиры знакомых Димы. Выяснилось, что все это время он жил у своего друга.

Около семи часов вечера его доставили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства пропажи. Он рассказал, что с ним все хорошо.

— В отношении мальчика противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали сайту в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С Димой общаются сотрудники отдела по делам с несовершеннолетними и следователи.