Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После увольнения Тиллерсон сказал правду о России - СМИ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
2-летняя дочь спасла беременную маму с помощью смартфона
Лавров упал на сцене форума (видео)
Новая песня Киркорова о подвыпивших женщинах взорвала соцсети
Десантный корабль ВМС США вошел в акваторию Черного моря Главная цель морпехов — отработать высадку на черноморское побережье и принять участие в учениях
Ткнули Мэй в ее законы: Сеть поддержала Париж, вступившийся за РФ
Лавров: Британии придется ответить за обман
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
48-летняя Дженнифер Лопез летает над небоскребами
Дмитрий Маликов впервые за 30 лет сменил прическу
«Стыдно на это смотреть»: россияне о клипе для «Евровидения»
Никита Михалков попал в больницу – СМИ
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
8Венере Милосской сделали протезы
8На Бали ритуально кремировали мать бывшего регента
15:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Армавире нашли пропавшего 15-летнего подростка

Он жил в гостях у друга неделю.

Источник: Комсомольская правда

Напомним, Дима Панащенко ушел из своего дома по улице Заводской в Армавире 8 марта. 15 числа полицейские объявили парня пропавшим без вести и продолжали поиски.

Правоохранители проверяли все дома и квартиры знакомых Димы. Выяснилось, что все это время он жил у своего друга.

Около семи часов вечера его доставили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства пропажи. Он рассказал, что с ним все хорошо.

— В отношении мальчика противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали сайту в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

С Димой общаются сотрудники отдела по делам с несовершеннолетними и следователи.

Напомним, в Сочи пропала пятилетняя Вероника. Ее искали больше суток. Вскоре после ее исчезновения, пропал и отчим девочки, который впоследствии признался в убийстве девочки.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Музыканты группы «Пикник» попали в серьезное ДТП под Владимиром
Кто мешает сделать дороги лучше
Лавров: Москва предоставила все материалы по «делу Скрипаля»
Украина назвала срок разрыва экономических связей с Россией
#2012vs2018: соцсети охватил новый флэшмоб
Генетики: предки людей скрещивались с денисовцами минимум дважды
Канатная дорога в Гудаури вышла из строя, есть пострадавшие
Пластик нашли в бутилированной воде: ВОЗ начинает расследование
Кардиологи оспорили «парадокс ожирения»
Спорт
Кокорин — мимо ЧМ-2018. Что за дичь происходит? Может, не Англии, а России бойкотировать мундиаль?
Авто
Штраф 5000 рублей: скоро еще за одно нарушение ПДД Вопрос об ужесточении наказания для водителей за подобного рода нарушение обсуждается уже три года
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Данилу Козловского разочаровали съемки в Голливуде Актер рассказал об опыте работы в фэнтези «Академия вампиров»
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Бывшая девушка Павла Табакова ждет ребенка Актриса Маруся Фомина готовится стать мамой.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь