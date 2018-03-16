В Армавире нашли пропавшего 15-летнего подростка
Он жил в гостях у друга неделю.
Он жил в гостях у друга неделю.
Напомним, Дима Панащенко ушел из своего дома по улице Заводской в Армавире 8 марта. 15 числа полицейские объявили парня пропавшим без вести и продолжали поиски.
Правоохранители проверяли все дома и квартиры знакомых Димы. Выяснилось, что все это время он жил у своего друга.
Около семи часов вечера его доставили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства пропажи. Он рассказал, что с ним все хорошо.
— В отношении мальчика противоправных действий не совершалось, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — рассказали сайту в
С Димой общаются сотрудники отдела по делам с несовершеннолетними и следователи.
Напомним, в Сочи пропала пятилетняя Вероника. Ее искали больше суток. Вскоре после ее исчезновения, пропал и отчим девочки, который впоследствии признался в убийстве девочки.
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