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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Землетрясение произошло в акватории Байкала

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU. Подземный толчок магнитудой 3,5 был зафиксирован в пятницу в акватории озера Байкал рядом с поселком Большое Голоустное Иркутской области, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Источник: Reuters

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 12:28 по иркутскому времени (7:28 по московскому) в точке с координатами 52 градуса северной широты 105,71 восточной долготы на западном берегу Байкала. Энергетический класс — 11,3.

По данным сейсмологов, интенсивность толчка в эпицентре составляла 6 баллов. В Большом Голоустном ощущалось 4−5 балла, в Иркутске — 3−4 балла, на территории Бурятии на противоположном берегу Байкала в поселках Посольское, Мысовая, Клюевка и городе Бабушкин — 4 балла.

Пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области сообщает, что жертв и разрушений нет.

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