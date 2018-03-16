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09:37 (мск), источник: Комсомольская правда

В Невьянске трое заключенных до смерти забили сокамерника

Во время побоев пострадавшего заставляли приседать.

В Невьянске перед судом предстанут трое заключенных колонии № 46. Мужчин обвиняют в убийстве своего сокамерника.

По данным следствия, в ночь на 4 июня прошлого года в камере справительной колонии между осужденными произошла ссора. Словестная перепалка переросла в драку. В ходе топасовки трое заключенных до смерти избили четвертого. При этом в момент побоев они заставляли пострадавшего приседать.

После издевательств 6 июня избитый осуждённый был переведён в медчасть колонии, а 8-го доставлен в Невьянскую больницу. На следующий день мужчина скончался.

— Для выяснения обстоятельств, а также для установления правильности и объёма оказания медицинской помощи пострадавшему заключённому, назначена и проведена комиссионная медицинская экспертиза. Комиссия экспертов отметила, что в условиях медицинской части и Невьянской ЦРБ медицинская помощь была оказана своевременно, но не в полном объёме, однако неполнота оказания медпомощи в прямой причинной связи с наступлением смерти пострадавшего не состоит, — рассказали в СУ СКР РФ по Свердловской области.

Также выявлены недостатки в организации надзора за осуждёнными со стороны должностных лиц колонии. Сотрудники, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело отправлено в суд.

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