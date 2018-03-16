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09:41 (мск), источник: УралПолит.ру

​Вода затопила улицу в Екатеринбурге из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии вода затопила улицу в микрорайоне Ботанический.

«Потоп на Ботанике», — написал пользователь в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

Пост размещен чуть позже полуночи пятницы.

На размещенной фотографии видно, что проезжая часть улицы на большом расстоянии залита водой.

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