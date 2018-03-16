Вода затопила улицу в Екатеринбурге из-за аварии
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта, ИА УралПолит.Ru. В Екатеринбурге
«Потоп на Ботанике», — написал пользователь в группе «Инцидент Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».
Пост размещен чуть позже полуночи пятницы.
На размещенной фотографии видно, что проезжая часть улицы на большом расстоянии залита водой.
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