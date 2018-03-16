Подростки найдены, расследование продолжается

Об исчезновении 12-летней девочки и 14-летнего мальчика стало известно 14 марта. Отец девочки рассказал, что она вышла на учебу, но до школы не дошла, мальчик тоже в школе не появлялся. На поиски детей вышли волонтеры, следователи возбудили дело по статье «Убийство». В итоге пропавшие были найдены у своей подруги накануне поздним вечером.