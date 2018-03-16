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09:54 (мск), источник: Вести - Пермь

Подростки найдены, расследование продолжается

Пропавшие были найдены у своей подруги поздним вечером. Что побудило их уйти из дома?

Источник: Вести - Пермь

В Перми найдены двое подростков, которые пропали 12 марта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Об исчезновении 12-летней девочки и 14-летнего мальчика стало известно 14 марта. Отец девочки рассказал, что она вышла на учебу, но до школы не дошла, мальчик тоже в школе не появлялся. На поиски детей вышли волонтеры, следователи возбудили дело по статье «Убийство». В итоге пропавшие были найдены у своей подруги накануне поздним вечером.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе выясняются условия жизни и воспитания детей, а также причины, побудившие их уйти из дома. Расследование уголовного дела продолжается.

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