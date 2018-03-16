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09:57 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии в собственном автомобиле сгорел мужчина

Тело обнаружили прибывшие пожарные.

Утром 16 марта на диспетчерский пульт 26 отряда ФПС по РБ Янаула поступило сообщение о пожаре на ул. Уральской. На месте оказалось, что горит гараж, а также автомобиль «Нива», расположенный внутри постройки.

К сожалению, без жертв не обошлось. В обугленном салоне машины спасатели обнаружили тело человека. Погибшим оказался хозяин домовладения, 60-летний мужчина.

— На тушение были направлены силы и средства от МЧС в количестве 2 единицы техники и 5 человек личного состава. В 06 часов 02 минуты открытое горение ликвидировано, в 06 часов 35 минут пожар потушен полностью, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ. — Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС.

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