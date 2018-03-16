В Башкирии в собственном автомобиле сгорел мужчина

Утром 16 марта на диспетчерский пульт 26 отряда ФПС по РБ Янаула поступило сообщение о пожаре на ул. Уральской. На месте оказалось, что горит гараж, а также автомобиль «Нива», расположенный внутри постройки.

К сожалению, без жертв не обошлось. В обугленном салоне машины спасатели обнаружили тело человека. Погибшим оказался хозяин домовладения, 60-летний мужчина.