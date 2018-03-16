Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
В МИД РФ не потерпели угрозу Британии «заткнуться»: ответ России
СМИ: Ксения Собчак ждет второго ребенка
Савченко обратилась к Путину с просьбой
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Знаменитый археолог подделывал свои «открытия»Джеймс Меллаарт известен тем, что открыл поселение, которому 9000 лет
Посольство РФ в Лондоне пошутило на тему высылки 23 дипломатов
Лавров: Британии придется ответить за обман
Toyota раскрыла первое изображение нового RAV4
Subaru анонсировала новый Forester
Британия отреагировала на ответные меры России
Российский дрон уничтожит авианосную группировку
Королева Елизавета дала согласие на брак принца Гарри и Маркл
СМИ: Венсан Кассель обручился с 20-летней моделью
Любовь полнит
Как живут люди с болезнью Стивена Хокинга в России
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
10Сакура в цвету
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
11:21 (мск), источник: НИА Красноярск

На севере края у браконьера изъяли 40 кг осетрины

В Туруханском районе Красноярского края полицейские задержали браконьера, который незаконно хранил рыбу ценной породы.

Как сообщают в пресс-службе управления МВД по краю, 45-летнего жителя Игарки задержали в ходе рейда в рамках «проверочной закупки». Выяснилось, что мужчина незаконно сбыл пластиковый контейнер с рыбой. Стражи порядка провели обыск и изъяли у злоумышленника около 39 килограммов рыбы, расфасованной в банки. Экспертиза доказала, что рыба является сибирским осетром. Эта порода занесена в Красную книгу России, ее ловля запрещена законом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Россия расширит «черный список» в ответ на новые санкции США
В Госдуме задумались об отмене ЕГЭ
Эксперт опроверг возможность перевозки «Новичка» в чемодане
Поклонская попросила ЦИК снять с выборов Собчак
Стало известно количество опасной для здоровья рыбы на прилавках
Кто в доме хозяин: пес провел генеральную уборку (видео)
Россияне потеряли 55 млрд рублей при смене пенсионных фондов
Спорт
Победа над «Лионом» позволила ЦСКА выйти четвертьфинал ЛЕ ЦСКА — единственный российский клуб, который продолжает участие в Лиге Европы
Авто
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал, что во время службы на территории Германской Демократической Республики ему и Владимиру Путину был выделен один автомобиль на двоих
Hi-Tech
Гигантский гарпун решит проблему космического мусора Новый способ очистки околоземного пространства проверят уже в апреле.
Кино
Безруков, Путин, Машков: сотни людей простились с Табаковым На траурном мероприятии собрались многие поклонники таланта легендарного артиста — смотрите фоторепортаж
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
7 звезд, которых мы быстро узнаем без одежды Многие звезды выбирают откровенные наряды, причем не только на сцене, но и в жизни
Дети
Воспитатели детсада забыли ребенка на 15-градусном морозе Ребенок стучался в окно здания 20 минут, пока его не заметили жители соседнего дома.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь