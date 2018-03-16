На севере края у браконьера изъяли 40 кг осетрины
В Туруханском районе Красноярского края полицейские задержали браконьера, который незаконно хранил рыбу ценной породы.
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В Туруханском районе Красноярского края полицейские задержали браконьера, который незаконно хранил рыбу ценной породы.
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