На севере края у браконьера изъяли 40 кг осетрины

Как сообщают в пресс-службе управления МВД по краю, 45-летнего жителя Игарки задержали в ходе рейда в рамках «проверочной закупки». Выяснилось, что мужчина незаконно сбыл пластиковый контейнер с рыбой. Стражи порядка провели обыск и изъяли у злоумышленника около 39 килограммов рыбы, расфасованной в банки. Экспертиза доказала, что рыба является сибирским осетром. Эта порода занесена в Красную книгу России, ее ловля запрещена законом. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.