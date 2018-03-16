Два жителя Хабаровского края попались с крупной партией наркотиков
У них было почти 300 граммов гашишного масла.
У них было почти 300 граммов гашишного масла.
Сотрудники полиции в
— У злоумышленников также нашли денежные средства в размере 1 миллиона 360 тысяч рублей. По предварительной версии эти деньги мужчины выручили с продажи наркотиков, — сообщили в
В отношении одного из задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». На второго участника помимо такого же дела завели еще одно, по статье «Незаконное хранение и изготовление наркотических средств». Им грозит до 15 лет лишения свободы, а пока их поместили в изолятор временного содержания.
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