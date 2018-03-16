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09:27 (мск), источник: Комсомольская правда

Два жителя Хабаровского края попались с крупной партией наркотиков

У них было почти 300 граммов гашишного масла.

Сотрудники полиции в Советской-Гавани задержали двух местных жителей, которые хранили более 277 граммов гашишного масла, приготовленного на продажу. Они держали их в стеклянной банке, пластиковой бутылке и шприцах. Помимо этого у них нашли уже готовую к употреблению смесь.

— У злоумышленников также нашли денежные средства в размере 1 миллиона 360 тысяч рублей. По предварительной версии эти деньги мужчины выручили с продажи наркотиков, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении одного из задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». На второго участника помимо такого же дела завели еще одно, по статье «Незаконное хранение и изготовление наркотических средств». Им грозит до 15 лет лишения свободы, а пока их поместили в изолятор временного содержания.

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