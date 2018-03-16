Жизнь во льдах. В Прикамье залитый водой дом пенсионера превратился в каток

В Пермском районе в селе Курашим подворье 85-летнего труженика тыла Василия Черепанова превратилось в настоящую крытую ледовую арену. Теперь, чтобы пройти из жилых помещений в туалет, ветеран вынужден проявлять чудеса эквилибристики, потому что под его ногами — прочный лёд толщиной около полуметра. Сам пенсионер и его родные уверены, что это произошло из-за коммунальной аварии, которая случилась в конце февраля на одной из соседних улиц. Чиновники же утверждают, что во всём виноваты ключевые ручьи.

Подробности истории — в материале «АиФ-Прикамье».

Залило погреб и пристрой.

«27 февраля на улице Школьной прорвало трубу. Аварию быстро устранили, но вся вода, которая утекла за это время, спустились в подворье моего деда. Его дом стоит на улице Старцева, значительно ниже места аварии. Затоплен двор, вода спустилась в погреб с картошкой и придомовые постройки», — рассказывает внучка ветерана Светлана Копылова.

Увидев ручьи, растерянный пенсионер позвонил внучке: «Меня топит, что мне делать?».

Источник: Аргументы и факты

Василий Иванович — инвалид I группы, но, по словам внучки, дедушка очень боевой. Почти сразу он где-то раздобыл насос, чтобы откачать воду из подполья, где залитой оказалась вся картошка. Из пристроя вода не уходила, а из-за морозов только леденела, с каждым часом превращаясь сначала в снежную кашу, а затем — в толщу льда.

Светлана с сестрой Ириной по несколько часов вычерпывали жижу и выносили во двор, но её было так много, что справиться не удавалось. Скважина, воду из которой семья использует в пищу, тоже обледенела, шланги и трубы лопнули. Сын и внучки привели её в порядок.

5 марта Василий Черепанов позвонил в МЧС. Приехали пожарная машина и экскаватор, откачали воду из погреба, попытались прорыть канаву, чтобы уходила вода, прочистили дренажную трубу, но решить проблему полностью не удалось. В пристрое остался снег, пропитанный водой. Поверх него дед уложил деревянные доски до туалета и к дверям на улицу. Он боялся, что вода поднимется выше, двери вмёрзнут в лёд, и он окажется в заточении.

Источник: Аргументы и факты

Внучки два дня ходили к деду откалывать лёд у дверей, чтобы они закрывались. Но справиться с прочным льдом толщиной около полуметра, который заполнил весь пристрой, оказалось непросто. Передвигаясь по нему, ветеран и его жена изо всех сил стараются удерживать равновесие, чтобы не упасть, ведь травмы в их возрасте особенно опасны.

«Два дня назад дед ходил в администрацию поселения, спрашивал, что делать? Но ему ответили “Вы не из тех, кому нужна помощь”. Он махнул рукой, и ушёл», — рассказывает внучка Светлана.

Авария ни при чём.

Глава администрации Кукуштанского сельского поселения, к которому относится село Курашим, считает, что коммунальная авария, на которую грешат Василий Черепанов и его родные, к затоплению отношения не имеет.

Источник: Аргументы и факты

«Сети, на которых произошёл прорыв в конце февраля, муниципальные, но затопило домовладение по другой причине. Думаем, всё дело в ключевых ручьях, которых здесь не мало. Они бегут, в морозы часть воды замерзает, а оставшиеся потоки ищут новые пути вниз по склонам. Так воды и добрались до дома. Он, кстати, застрахован, кроме того, в случае необходимости хозяева могут обратиться в отдел соцзащиты за материальной помощью», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» глава Кукуштанского сельского поселения Александр Кулаков.

Колоть и вывозить.

«Что бы ни было причиной затопления, а домовладение находится на территории села, и руководство обязано заботиться об условиях жизни, — говорит замглавы района Владимир Залазаев. — Я обсуждал этот вопрос с главой сельского поселения и сам выезжал на место. В администрации создадут комиссию, которая составит акт о нанесённом ущербе, с которым потом можно будет обратиться в соцзащиту за возмещением. Договорились, что как только начнётся оттепель, от дома пророют канаву, чтобы по ней уходила вода. Я к Василию Черепанову съезжу ещё, и будем по обстоятельства решать, что делать дальше».

Источник: Аргументы и факты

По его словам, вариант решения проблемы пока один: как только позволит погода, в домовладение нужно отправить бригаду рабочих, чтобы они раскалывали оттаивающий лёд и вывозили. Акт о причинённом ущербе можно будет составить, только когда вода уйдёт полностью.