В Омске на Старой Московке сгорел автобус
Автомобиль не подлежит восстановлению.
Автомобиль не подлежит восстановлению.
В 10:19 по омскому времени в МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ. Инцидент произошел неподалеку от торгового комплекса «Ат-Маркет», на Старой Московке.
Чуть позже в соцсети «ВКонтакте» появилось видео сгоревшего пазика.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, подробную информацию Оm1.ru предоставит позже.
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