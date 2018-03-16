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09:45 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на Старой Московке сгорел автобус

Автомобиль не подлежит восстановлению.

В 10:19 по омскому времени в МЧС поступило сообщение о возгорании автобуса ПАЗ. Инцидент произошел неподалеку от торгового комплекса «Ат-Маркет», на Старой Московке.

Чуть позже в соцсети «ВКонтакте» появилось видео сгоревшего пазика.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, подробную информацию Оm1.ru предоставит позже.

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