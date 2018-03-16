Сидевший в колонии омич организовал канал нелегальной миграции
Омские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции иностранцев на
Омские пограничники задержали организатора канала незаконной миграции иностранцев на
Житель Исилькульского района руководил им прямо из
— Находясь в
Однако четверо иностранцев были задержаны в Называевском районе при попытке перехода границы.
Как выяснилось, омич уже был судим за организацию нелегальной миграции и отбывал срок в
За свои услуги он просил с иностранных граждан вознаграждение в 55 тысяч рублей.
— В целях легализации незаконных мигрантов осуществлялось проставление фиктивных
Среди них нелегальных мигрантов были лица, причастные к совершению преступлений на территории России. К примеру, один из них совершил разбой с причинением вреда здоровью средней тяжести на территории города Тюмени.
В настоящее время организатор канала миграции переехал из
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